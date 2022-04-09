Алберто о победе над «Ахматом»: «Зениту» было важно восстановить отрыв от 2-го места. Он мог быть и больше, мы недобирали очки»

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над (2:0).

– Юри, красивый гол! Помните, как все произошло?

– Была быстрая контратака в исполнении нашей команды. Мостовой отдал мне передачу, я обманным движением опередил противника и увидел, что есть возможность для удара – открытый дальний угол.

Получился хороший удар, я очень рад. Это мой первый гол за пределами Петербурга, до этого я отличался только на «Газпром Арене». Счастлив, что смог забить в выездной игре, и что мы смогли победить.

– Насколько важна сегодняшняя победа в условиях борьбы за чемпионство?

– Нам было очень важно восстановить отрыв в три очка от второго места, который сегодня сократился. Счастлив, что мы сегодня это сделали.

Да, отрыв мог быть и больше, мы недобирали очки в последних матчах, но сегодня мы выполнили свою задачу и победили. Это самое важное, – сказал бразилец.

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