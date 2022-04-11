Алберто о «Зените»: «Я профессионал, у меня контракт до 2027-го. Хочу одержать много славных побед с командой в ближайшие годы»

не намерен покидать «Зенит».

– Малком сказал, что, несмотря на бан УЕФА, он готов остаться в «Зените» на следующий сезон. А ты видишь в своем будущем Петербург?

– Я профессионал, играю в «Зените», у меня контракт с клубом до 2027 года.

И рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции. И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле.

– Некоторые игроки уехали из России. На тебя весной выходили с предложениями?

– Нет, я ничего не слышал об этом. Все мои мысли только о «Зените».

– Ты наверняка на связи с родственниками, друзьями, они спрашивают, как сейчас у тебя дела. Что ты им отвечаешь?

– Они знают, что мне хорошо в «Зените», и просят только, чтобы я теплее одевался, потому что снег за окном, который я показываю им, немного их пугает, ха-ха!

Но все в порядке, я всегда говорю им, что уже привык к такой переменчивой погоде, – сказал бразильский нападающий.

«Зенит» проскочил самый нелюбимый выезд – в Грозный. Выиграл благодаря красивому голу Алберто и не дал «Динамо» уплотнить гонку