Алберто о том, что «Зенит» 7 лет не выигрывал у «Ахмата» на выезде: «Это еще больше повышает цену этой победы. Я прекрасно понял, почему здесь сложно играть»

высказался о выездной победе «Зенита» над .

Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0 в 24-м туре чемпионата.

– На этот раз вы не стали чистить обувь ассистенту, а заменили это танцами с партнерами. Почему?

– Во-первых, огромное спасибо Мостовому за его передачу. Пусть я не отблагодарил его так как делал это раньше, но говорю ему огромное спасибо. А по поводу танцев, когда мы радовались голу, Клаудиньо к ним подначил. Это была одна из наших целей – хотели один из голов отметить именно так. Получилось и станцевали.

– Знали, что «Зенит» 7 лет не выигрывал у «Ахмата» в Грозном в чемпионате?

– Да. Мне об этом помощник главного тренера Уильям Оливейра сказал. И еще, что здесь очень сложные матчи. Это еще больше повышает цену этой победы. Я прекрасно понял, почему здесь сложно играть. «Ахмат» действует очень плотно, поле непростое. Поэтому неудивительно, почему тут трудно выиграть. Рад, что победили.

– Вы уже можете что-то сказать по-русски?

– Пока только слова приветствия. Но мне и моей семье очень комфортно в Петербурге. Счастливы, что мы здесь, – сказал нападающий .