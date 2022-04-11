Александр Тарханов: «Суд Америки заблокировал решение США отобрать у нас деньги. В спорте можно ждать чего-то подобного»

оценил ситуацию в российском футболе.

«Отстранение спортсменов, конечно же, является наказанием для болельщиков. Мы остались без Лиги чемпионов, Лиги Европы, матчей сборной, поэтому для болельщиков это проблема. Они привыкли болеть за своих, а сейчас могут поддерживать только клубы в национальном чемпионате.

Спорт должен объединять, а не делить людей. Болельщики сейчас идут на стадионы, хотят получить заряд положительных эмоций. К сожалению, сейчас почти все виды спорта ударили в политику.

Что насчет иска в , то здесь сложно предугадать. Если политику не будут мешать, то все возможно. Я прочитал недавно, что суд Америки заблокировал решение США отобрать у нас деньги, поэтому в спорте вполне можно ожидать что-то подобное, нужно бороться», – сказал заслуженный тренер России.