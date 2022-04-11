«Спорт, искусство всегда объединяли людей во всем мире, но сегодня Запад пошел другим путем. Прискорбно, когда спортсменов и нашу культуру запрещают». Кобелев о политике

высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Футбол сейчас связан с политикой, и от отстранения спортсменов больше всего страдают болельщики.

Насколько я помню, спорт, культура и искусство всегда объединяли людей во всем мире, но сегодня, к сожалению, Запад пошел другим путем.

Прискорбно, когда спортсменов, артистов и всю нашу культуру запрещают. С точки зрения спорта, это ощутимый удар.

Мне кажется, когда меньше международной информации, люди могут, наоборот, больше посещать внутренние спортивные мероприятия, но на футболе это никак не сказывается.

Если на одну команду ходит полторы тысячи, хоть ты расширяй лигу, хоть сужай, то все равно на нее будут ходить полторы тысячи. Если на другую команду ходит полный стадион, что не делай, стадион будет заполняться, зависит от команды», – сказал бывший футболист «Зенита» и тренер «Динамо».