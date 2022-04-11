«Лейпциг» хочет назначить тен Хага вместо Тедеско. «МЮ» также претендует на тренера «Аякса»

«РБ Лейпциг» может перехватить Эрика тен Хага у «Манчестер Юнайтед».
Немецкий клуб очень хочет заполучить 52-летнего нидерландского тренера и готов выплатить «Аяксу» его отступные – более 2 миллионов евро.
«Лейпциг» интересовался Эриком еще в декабре 2021 года, когда уволил Джесси Марша. Назначив тен Хага, клуб хочет прервать гегемонию «Баварии» в Бундеслиге.
Представители клуба и тен Хаг уже встречались, тренеру сделано крайне выгодное многолетнее предложение о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что тен Хаг не произвел большого впечатления на боссов «МЮ», его считают нехаризматичным. Однако тренер все же должен возглавить клуб из Манчестера.
«РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско сейчас занимает 4-е место в таблице чемпионата Германии.
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