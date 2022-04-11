«Лейпциг» хочет назначить тен Хага вместо Тедеско. «МЮ» также претендует на тренера «Аякса»

«РБ Лейпциг» может перехватить Эрика тен Хага у .

Немецкий клуб очень хочет заполучить 52-летнего нидерландского тренера и готов выплатить его отступные – более 2 миллионов евро.

«Лейпциг» интересовался Эриком еще в декабре 2021 года, когда уволил Джесси Марша. Назначив тен Хага, клуб хочет прервать гегемонию «Баварии» в Бундеслиге.

Представители клуба и тен Хаг уже встречались, тренеру сделано крайне выгодное многолетнее предложение о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что тен Хаг не произвел большого впечатления на боссов «МЮ», его считают нехаризматичным. Однако тренер все же должен возглавить клуб из Манчестера.

под руководством сейчас занимает 4-е место в таблице чемпионата Германии.

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