«МЮ» отказался от Почеттино из-за его сложностей в «ПСЖ» и отступных в 15 млн фунтов. Вылет от «Реала» тоже повлиял

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Стало известно, почему в «Ман Юнайтед» отказались от Маурисио Почеттино.

По данным ESPN, на решение английского клуба повлияли сложности, с которыми аргентинец в этом сезоне столкнулся в «ПСЖ», а также сумма отступных в 15 млн фунтов, которую пришлось бы выплатить.

Вылет «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов тоже произвел неблагоприятное впечатление на руководство «МЮ».

Изначально Почеттино был фаворитом в борьбе за пост тренера «МЮ», и клуб знал, что 50-летний специалист открыт к работе с клубом.

Однако в итоге «Юнайтед» остановился на кандидатуре Эрика тен Хага из «Аякса» (его отступные – 1,7 млн фунтов).

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