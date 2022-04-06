«МЮ» отказался от Почеттино из-за его сложностей в «ПСЖ» и отступных в 15 млн фунтов. Вылет от «Реала» тоже повлиял

Стало известно, почему в отказались от Маурисио Почеттино.

По данным ESPN, на решение английского клуба повлияли сложности, с которыми аргентинец в этом сезоне столкнулся в «ПСЖ», а также сумма отступных в 15 млн фунтов, которую пришлось бы выплатить.

Вылет от в 1/8 финала тоже произвел неблагоприятное впечатление на руководство «МЮ».

Изначально Почеттино был фаворитом в борьбе за пост тренера «МЮ», и клуб знал, что 50-летний специалист открыт к работе с клубом.

Однако в итоге «Юнайтед» остановился на кандидатуре Эрика тен Хага из (его отступные – 1,7 млн фунтов).