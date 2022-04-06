«МЮ» отказался от Почеттино из-за его сложностей в «ПСЖ» и отступных в 15 млн фунтов. Вылет от «Реала» тоже повлиял

Стало известно, почему в «Ман Юнайтед» отказались от Маурисио Почеттино.
По данным ESPN, на решение английского клуба повлияли сложности, с которыми аргентинец в этом сезоне столкнулся в «ПСЖ», а также сумма отступных в 15 млн фунтов, которую пришлось бы выплатить.
Вылет «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов тоже произвел неблагоприятное впечатление на руководство «МЮ».
Изначально Почеттино был фаворитом в борьбе за пост тренера «МЮ», и клуб знал, что 50-летний специалист открыт к работе с клубом.
Однако в итоге «Юнайтед» остановился на кандидатуре Эрика тен Хага из «Аякса» (его отступные – 1,7 млн фунтов).