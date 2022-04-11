Массимо Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство, если удастся усилить 2-3 позиции»

Массимо Каррера верит, что «Спартак» может бороться с «Зенитом» за чемпионство.
«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Ваноли может тестировать свои идеи.
Думаю, если удастся усилить 2-3 позиции, то «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.
А в этом – «Зенит» уже чемпион», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
«Спартак» уже лишился шансов на победу в чемпионате и за 6 туров до окончания сезона занимает 9-е место в таблице. «Зенит» лидирует с отрывом в 3 балла от «Динамо».