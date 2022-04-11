Массимо Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство, если удастся усилить 2-3 позиции»

верит, что может бороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Ваноли может тестировать свои идеи.

Думаю, если удастся усилить 2-3 позиции, то «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

А в этом – «Зенит» уже чемпион», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

«Спартак» уже лишился шансов на победу в чемпионате и за 6 туров до окончания сезона занимает 9-е место в таблице. лидирует с отрывом в 3 балла от «Динамо».