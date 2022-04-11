Семин про Хайкина: «Ни один вратарь Европы не сравнится с ним в игре ногами»

назвал российского вратаря лучшим в Европе по игре ногами.

Бывший главный тренер «Локомотива» высоко оценил игру 26-летнего голкипера норвежского «Буде-Глимт» .

«Обратите внимание, как здорово он играет ногами. Думаю, ни один вратарь в Европе не сравнится с россиянином в этом аспекте.

В других моментах он тоже добился прогресса, например, в игре на выходах. А высокий рост позволяет Никите доставать даже самые сложные мячи», – сказал Семин.

«Буде-Глимт» обыграл «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций (2:1).

«Буде» гостеприимно расправился с Моуринью в ЛК – всего 2:1. Осенью было 6:1