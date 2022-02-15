Хайкин о цели: «Стремлюсь попасть в английский футбол, как и большинство игроков. Но предпочитаю оставаться в реальности»

Вратарь рассказал о целях на будущее.

«Британский футбол… Это моя цель. Посмотрим, что нас ждет в будущем. Все возможно. Сейчас я счастлив в «Буде», но, скажу откровенно, скучаю по английскому футболу и местной культуре. Думаю, что это нормально – большинство игроков по всему миру стремятся попасть именно в английский футбол.

Я предпочитаю оставаться в настоящем, в реальности, и смотреть, что ждет нас в будущем. Просто хочу сделать в Норвегии все, что в моих силах, выложиться на 100 процентов, а затем узнать, к чему это меня приведет. В том-то и прелесть, что никогда не знаешь наверняка, что впереди», – сказал Хайкин.