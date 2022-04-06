Никита Хайкин: «Норвегия – лучшая страна по уровню жизни для своих граждан, возможно»

Российский вратарь -Глимт» рассказал о жизни в Норвегии.

– К 26 годам ты успел поиграть в Англии, Португалии, Испании, России, Израиле и Норвегии. Расскажи свою историю: как ты прошел через все это и оказался в «Буде-Глимт».

– До «Буде-Глимт» я провел два сезона в Израиле. Это был полезный опыт, но дольше я там оставаться не хотел. Семья меня поддержала: мы были очень далеко друг от друга.

Сказал себе, что нужно искать клуб в Европе — на это ушло достаточно много времени. К счастью, появилось предложение приехать на просмотр от «Буде-Глимт». В клубе были честны со мной – они искали второго вратаря. Просмотр прошел шикарно, по его окончании мне предложили годичный контракт. Все остальное сейчас – история.

– Что тебе нравится в Буде и Норвегии?

– Норвегия – потрясающая страна. Возможно, лучшая по уровню жизни для своих граждан. Мне здесь нравится. Если говорить о Буде, то это небольшой город с непредсказуемой погодой.

Здесь невероятная природа и множество уникальных мест, которые можно посетить. Успех «Буде-Глимт» за последние три года, конечно, поспособствовал развитию города, – сказал Хайкин.