«Нойер – первый голкипер, показавший миру, как прерывать контратаки». Никита Хайкин – о вратарях в современном футболе

Вратарь норвежского «Буде-Глимт» и сборной России Никита Хайкин в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ» рассказал о требованиях к голкиперу в современном футболе, а также об особенностях тренировок в Португалии и Англии.

«Одно из главных требований современного футбола – техническая подготовка вратаря, умение играть ногами. Голкипер должен уметь принимать решения и быть именно тем игроком, на которого возложена ответственность по выходу из-под прессинга. Вратарь сейчас часто исполняет «чистильщика», занимая высокую позицию на поле. Нойер идеально прерывает быстрые контратаки соперников — наверное, это первый голкипер, показавший миру, как это делается. Также очень важна психологическая подготовка вратаря: стабильность, надежность и хладнокровие.

Изменения в тренировочном процессе за последние годы? То, что я наблюдаю в «Буде-Глимт» – много упражнений, в которых отрабатываются реальные игровые ситуации. Многие тренеры вратарей наладили коммуникацию и обмениваются между собой знаниями, что также помогает разнообразить процесс. Например, в Португалии большой акцент сделан на скорость и передвижения, а не на технику. В Англии, напротив, наивысшее внимание уделяют вратарской стойке и отработке отбивания ударов из разных позиций. В Норвегии я бы отметил комбинацию этих стилей», – сказал Хайкин.