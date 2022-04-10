Безбородов после ВАР не дал пенальти в пользу «Спартака». Позже он отменил гол «Арсенала» за фол на Жиго

Судья матча «Спартак» – «Арсенал» смотрел видеоповторы в 1-м тайме.

На 8-й минуте форвард москвичей , делая прострел в штрафной соперника, попал ногой по шипам защитнику .

Главный арбитр не усмотрел повода дать «Спартаку» пробить пенальти, однако после разговора с ВАР отправился смотреть видеоповтор. В итоге одиннадцатиметровый назначен все же не был.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

На 25-й минуте защитник «Арсенала» Урош Радакович головой забил после навеса полузащитника Кингса Кангвы. Данный эпизод также был рассмотрен Безбородовым на видеоповторе в связи с тем, что серб в ходе атаки оттолкнул защитника «Спартака» Самюэля Жиго. В результате гол засчитан не был.

«Спартак» – «Арсенал». Максименко, Чернов и Деспотович играют. Онлайн-трансляция