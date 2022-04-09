Кавазашвили о матче «Спартак» – «Арсенал»: «Зарема выступала очень агрессивно против судей, поэтому они будут вынуждены судить без единой ошибки»

поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и .

«Я думаю, «Спартаку» будет очень и очень сложно, так как тулякам самим нужны очки, они сами в плохом положении. Настрой будет у всех серьезный, я в этом не сомневаюсь. Но как будет с мастерством у «Спартака» завтра, я не могу ничего сказать. Поскольку они играют на домашнем стадионе, думаю, они должны все-таки додавить и выиграть.

И в связи с последними судейскими скандалами, были высказывания руководителей многих футбольных клубов, что судьи никудышные, обзывали козлами, что они не умеет судить и так далее, поэтому к этому матчу будет особое внимание.

Супруга Федуна ( – прим. Sports.ru) выступала очень и очень агрессивно против судей, поэтому они будут вынуждены судить так, как есть, без единой ошибки. Что касается игры, все-таки у меня есть надежда, что они выиграют и возьмут три очка, иначе им будет плохо. Десятое место очень плохое и скользкое», – сказал бывший вратарь .