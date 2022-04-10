Божович после 0:3 со «Спартаком»: «ВАР хотел придумать какой-то пенальти. К Безбородову вопросов нет – один из лучших судей»

прокомментировал поражение «Арсенала» от «Спартака» (0:3) в 24-м туре .

– Мы мало контролировали мяч. Приходилось отбиваться во втором тайме. Мы много потеряли в единоборстве.

Первый тайм был неплохой, но «Спартак» заслужил победу по итогу второго тайма.

– Что можете сказать про отмененный гол?

– Если судья [ ] отменил, что я могу сказать? Я не хочу это комментировать. Судья – один из лучших в России.

У меня есть вопросы к ВАР. Хотели придумать какой-то пенальти. Вот это непонятно. А во всем остальном – вопросов нет, – отметил главный тренер «Арсенала».

Безбородов после ВАР не дал пенальти в пользу «Спартака». Позже он отменил гол «Арсенала» за фол на Жиго