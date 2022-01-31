«Тоттенхэм» купил у «Ювентуса» Бентанкура за 19+6 млн евро и арендовал Кулусевски с правом выкупа

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур перешел в «Тоттенхэм».
За уругвайца «шпоры» заплатили 19 млн евро, еще шесть миллионов предусмотрены в виде бонусов.
Уругваец выступал за туринский клуб с 2017 года. Он провел 181 матч в составе «Ювентуса» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 17 результативных передач. Его статистика – здесь.
Также «Юве» объявил о переходе в лондонский клуб полузащитника Деяна Кулусевски. «Шпоры» взял шведа в аренду до лета 2023 года за 10 миллионов евро, 3 из которых заплатят в этом сезоне, еще 7 – в следующем.
Лондонский клуб будет обязан выкупить игрока при достижении им определенных целей в сезоне-2022/23. Сумма выкупа составит 35 миллионов евро, «Тоттенхэм» будет выплачивать эту сумму в течение пяти лет.
Кулусевски провел за «Ювентус» 74 матча, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.
✍️ We are delighted to announce the signing of Rodrigo Bentancur from Juventus, subject to international clearance and a work permit.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022
Welcome to Spurs, Rodrigo! 🇺🇾
✍️ We are delighted to announce the signing of Dejan Kulusevski from Juventus, subject to international clearance and a work permit.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022
Welcome to Tottenham, Dejan! 🇸🇪