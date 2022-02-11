Деян Кулусевски: «В «Юве» я не смог показывать то, что умею. Футбол в Англии – это другой вид спорта»

Полузащитник «Тоттенхэма» поделился воспоминаниями о периоде, проведенном в .

– Что в «Ювентусе» у вас пошло не так?

– Я не знаю, честно. Иногда в футболе такое случается. Я почувствовал, что в «Юве» меньше пространства, и не смог показывать то, что умею. Жизнь продолжается, там было очень много хороших моментов, особенно – конец прошлого сезона. Я очень хорошо его закончил, мы победили в финале Кубка Италии «Аталанту».

В «Ювентусе» все сложилось так, но сейчас я играю за , и я очень счастлив. Я увидел их тренировки в первый день, и они меня поразили. В Англии футбол – это другой вид спорта: более быстрый и интенсивный, с большим количеством ускорений и физики. И здесь практически нет фолов, – сказал Кулусевски.