Антонио Конте: «Юве» подписал Кулусевски, только чтобы навредить мне. То же они хотели сделать с Лукаку»

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Антонио Конте считает, что Деяна Кулусевски покупали в «Ювентус», чтобы навредить ему.

Главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что в 2020 году хотел пригласить шведа в «Интер», однако работавший тогда в «Юве» Фабио Паратичи в итоге оформил его трансфер в туринскую команду.

«Паратичи подписал Кулусевски в «Ювентус» только для того, чтобы навредить мне, потому что я хотел видеть его в «Интере».

Паратичи хотел купить и Лукаку, потому что он знал, что мне нравится этот игрок и что я хочу подписать его», – сказал Конте.

Сейчас Конте и Паратичи вместе работают в «Тоттенхэме». В январе лондонцы арендовали Кулусевски у «Ювентуса» с правом выкупа.

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