Антонио Конте: «Юве» подписал Кулусевски, только чтобы навредить мне. То же они хотели сделать с Лукаку»

Антонио Конте считает, что Деяна Кулусевски покупали в «Ювентус», чтобы навредить ему.
Главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что в 2020 году хотел пригласить шведа в «Интер», однако работавший тогда в «Юве» Фабио Паратичи в итоге оформил его трансфер в туринскую команду.
«Паратичи подписал Кулусевски в «Ювентус» только для того, чтобы навредить мне, потому что я хотел видеть его в «Интере».
Паратичи хотел купить и Лукаку, потому что он знал, что мне нравится этот игрок и что я хочу подписать его», – сказал Конте.
Сейчас Конте и Паратичи вместе работают в «Тоттенхэме». В январе лондонцы арендовали Кулусевски у «Ювентуса» с правом выкупа.