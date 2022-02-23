Антонио Конте: «Юве» подписал Кулусевски, только чтобы навредить мне. То же они хотели сделать с Лукаку»

считает, что покупали в «Ювентус», чтобы навредить ему.

Главный тренер заявил, что в 2020 году хотел пригласить шведа в , однако работавший тогда в «Юве» в итоге оформил его трансфер в туринскую команду.

«Паратичи подписал Кулусевски в «Ювентус» только для того, чтобы навредить мне, потому что я хотел видеть его в «Интере».

Паратичи хотел купить и Лукаку, потому что он знал, что мне нравится этот игрок и что я хочу подписать его», – сказал Конте.

Сейчас Конте и Паратичи вместе работают в «Тоттенхэме». В январе лондонцы арендовали Кулусевски у с правом выкупа.