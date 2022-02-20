Кулусевски о «Ювентусе»: «Я страдал в последние месяцы, чувствовал себя не на своем месте»

Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм Антонио Конте Деян Кулусевски Футбол

Деян Кулусевски заявил, что последние месяцы в «Ювентусе» были для него мучительны.

Хавбек был арендован «Тоттенхэмом» в январе и вчера забил «Манчестер Сити» (3:2), впервые выйдя в стартовом составе на игру АПЛ.

«В последние месяцы я страдал. Я чувствовал себя не на своем месте, и то, что мой первый выход в старте в АПЛ выдался именно таким, неописуемо.

Мне нужно было сохранять спокойствие и не думать о слишком многом. Мы рано забили, это хорошо, потому что можно больше не думать, а просто играть.

Здорово работать с Конте, он хочет только побеждать. Он несчастлив, если не победил.

Мы работаем усердно, именно в этом мы и нуждаемся. Надо усердно работать и слушать тренера – тогда все будет хорошо», – сказал полузащитник Sky Sport Italia.

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