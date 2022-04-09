Салах перед «Ман Сити»: «Самое важное – не проиграть. «Ливерпуль» хотел бы взять четыре трофея»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Мо Салах надеется, что «Ливерпуль» возьмет четыре трофея в этом сезоне.

«Мы бы хотели взять четыре трофея. Такого мы никогда не делали. В этом сезоне мы действительно близки к этому и находимся в топ-форме. Мы выиграли 10 последних матчей в АПЛ, так что набрали хороший ход. Надеюсь, сможем победить и в следующем матче.

Нужно просто насладиться этой ситуацией. Не стоит ощущать давление. Нужно просто наслаждаться и стараться сделать все.

«Ман Сити» опережает нас на очко и играет дома. Думаю, это дает им некоторое преимущество. Однако у нас есть опыт, наш состав уже 4-5 лет играет вместе. Мы знаем, как играть в больших матчах.

Надеюсь, мы победим, но, если вы спрашиваете меня о преимуществе, то оно у «Ман Сити», потому что они на одно очко впереди и играют дома. Самое важное для нас – не проиграть. В случае поражения отставание увеличится.

Тренер поговорил с нами и сказал просто насладиться моментом», – поделился игрок «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в гостях завтра, 10 апреля. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

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