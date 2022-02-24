Клопп про 3 очка до «Сити»: «На выходных он победит – и снова будет 6 очков. Но у «Ливерпуля» будут шансы на титул, если выиграть все матчи»

полагает, что у «Ливерпуля» остаются шансы выиграть чемпионат Англии.

В перенесенном матче 19-го тура его команда разгромила «Лидс» (6:0) и сократила отставание от до 3 очков.

«Такое случается, но это все равно стало для меня неожиданностью. Против нас сложно защищаться, если пользоваться индивидуальной опекой на протяжении 90 минут. Невозможно сдержать Салаха в каждой ситуации. Вот какая проблема возникла у – и вот почему результат именно такой.

Трехочковое отставание от «Манчестер Сити» сохранится до выходных – а там он, вероятно, победит, и разрыв снова станет шестиочковым. Но если мы выиграем все свои матчи, то шансы на титул у нас будут.

Думаю, для людей, наблюдающих со стороны, лучше, чтобы разрыв составлял 3-6 очков, нежели 20-30. Тогда чемпионат интереснее. Но нам предстоит одержать много побед в матчах с тяжелыми соперниками – та еще задачка. Ну, мы попытаемся», – заявил главный тренер .