Юрген Клопп: «Хотите сказать, де Брюйне попал в штангу, так как у «Ман Сити» нет форварда? Против «Пэлас» у них было 5-6 явных моментов»

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Юрген Клопп прокомментировал разговоры о том, что «Ман Сити» не хватает форварда.

«Против «Кристал Пэлас» у них было 5-6 явных моментов, и это никак не связано с нехваткой форварда. Вы хотите сказать, что де Брюйне попал в штангу, потому что у них нет нападающего? Нельзя вести дискуссии так, как вам хочется: сначала «Ман Сити» – лучшая команда мира, а потом – им нужен нападающий. Футбол не так прост. Это не работает так, что вы просто ставите туда нападающего, и он реализует все моменты.

Парни нужны нам в разных аспектах. Здесь нельзя быть просто нападающим, который забивает. Если ты хочешь играть в атаке «Ливерпуля», то должен работать в каждой игре, нужно обороняться на флангах, нужно защищаться везде.

Это важно, поэтому мы и делаем замены. А не потому, что они не забили, а Жота забил. Речь идет о том, насколько они могут помогать нам во всех игровых ситуациях. Для этого нужны свежие ноги. Поэтому, честно говоря, выбрать нужный состав не так-то сложно.

Это зависит от момента и всего того – кто сколько минут сыграл... У нас впервые есть возможность проводить ротацию. Несколько лет назад Мане и Салах играли постоянно, а Фирмино – почти всегда, иногда вместо него выходил Ориги. Ситуация была такой. Может быть, именно поэтому мы и не боролись за победу во всех турнирах.

Дивок Ориги не попал в заявку на прошлый матч. Это просто смех, потому что, если вы увидите, как он тренируется, то подумаете: «Как можно не включить его в состав?» Но такова ситуация», – сказал тренер «Ливерпуля».

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