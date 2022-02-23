«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по пробитым пенальти – 171. У «МЮ» на 2 меньше

«Ливерпуль» чаще других получает право на пенальти в .

В сегодняшнем перенесенном матче 19-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и арбитр назначил два 11-метровых пользу «красных». Оба реализовал .

Эти пенальти стали 170-м и 171-м для в АПЛ – самый высокий показатель в турнире. На втором месте , футболисты которого пробивали с точки 169 раз.

В топ-5 также входят (157), (156) и (137).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лидс» (3:0, первый тайм).