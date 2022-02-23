«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по пробитым пенальти – 171. У «МЮ» на 2 меньше

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«Ливерпуль» чаще других получает право на пенальти в АПЛ.

В сегодняшнем перенесенном матче 19-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Лидсом» арбитр Майкл Оливер назначил два 11-метровых пользу «красных». Оба реализовал Мохамед Салах.

Эти пенальти стали 170-м и 171-м для «Ливерпуля» в АПЛ – самый высокий показатель в турнире. На втором месте «МЮ», футболисты которого пробивали с точки 169 раз.

В топ-5 также входят «Челси» (157), «Арсенал» (156) и «Манчестер Сити» (137).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лидс» (3:0, первый тайм).

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