«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по пробитым пенальти – 171. У «МЮ» на 2 меньше

«Ливерпуль» чаще других получает право на пенальти в АПЛ.
В сегодняшнем перенесенном матче 19-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Лидсом» арбитр Майкл Оливер назначил два 11-метровых пользу «красных». Оба реализовал Мохамед Салах.
Эти пенальти стали 170-м и 171-м для «Ливерпуля» в АПЛ – самый высокий показатель в турнире. На втором месте «МЮ», футболисты которого пробивали с точки 169 раз.
В топ-5 также входят «Челси» (157), «Арсенал» (156) и «Манчестер Сити» (137).
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лидс» (3:0, первый тайм).