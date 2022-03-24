Оуэн об уходе Салаха из «Ливерпуля»: «Ман Сити» – шаг в сторону, любой другой клуб – шаг назад. Так что удивлюсь, если не продлит контракт»

назвал «Манчестер Сити» одним из подходящих клубов.

«Я буду сильно удивлен, если Мо не продлит контракт с . А какие у него есть еще варианты? Ты или делаешь шаг в сторону, подписывая соглашение с , или делаешь шаг назад, переходя еще в какой-то клуб, потому что в мире больше нет настолько сильных команд, как эти две.

Давайте подождем, такие вопросы не уладить в одночасье. Речь идет об одном из сильнейших клубов мира и об одном из лучших футболистов мира, и они обсуждают заключение крупнейшего контракта в жизни игрока. Думаю, вполне естественно, что переговоры немного затянулись», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля».

Текущее соглашение египтянина рассчитано до 2023 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.