Алвес о справедливом счете матча с «Реалом»: «0:6. Мы дали понять миру футбола, что «Барса» вернулась»

высказался о недавней победе «Барселоны» над «Реалом» со счетом 4:0.

– Празднование победы в класико на «Бернабеу» со счетом 4:0 очень критиковали.

– Мы праздновали не просто победу в Мадриде. Говорили, что для «Барсы» эта игра – словно трофей... Мы праздновали этот разгром, мой 400-й матч и возвращение команды.

Пусть люди в Мадриде не думают, что мы праздновали четыре забитых гола, ведь раньше мы забивали и пять, и шесть. И это было легко...

– Ощущение превосходства...

– Об этом я и говорю. Время словно вернулось назад, и это пробудило хорошие воспоминания. Там было хорошо.

– Каким бы был справедливый счет этого матча?

– 0:6. У Феррана, Обамеянга и Дембеле были очень явные моменты. Но для нас это важнее обычной победы, мы хотели заявить, что «Барса» возвращается. Мы снова конкурентоспособны, и это отличная новость для нас. Мы работаем для этого, и когда ты хорошо трудишься, то получаешь хорошие результаты.

Прошло шесть матчей с последней победы «Барсы» над «Реалом», и это ненормально. Что-то шло не так. Мы дали понять миру футбола, что «Барса» вернулась, – сказал правый защитник каталонского клуба.

Однажды «Реал» отменил черный цвет после разгрома от «Барсы». Примеру уже почти 100 лет