Начо о 0:4 с «Барселоной»: «Реал» вышел расслабленным из-за отрыва в таблице, возможно. Мы были плохи во всем»

Защитник Начо признал закономерность крупного поражения от «Барселоны» (0:4).

«Крайне неудачный матч для нас. И очень хороший в исполнении «Барселоны». Результат говорит сам за себя.

Это одна из наших худших игр в сезоне. Возможно, мы вышли немного расслабленными, имея такой отрыв в таблице.

Мы расстроены, потому что всегда неприятно проигрывать в класико. Пока мы проводим очень хороший сезон, и отрыв в таблице позволяет нам сохранить лидерство.

Я не могу объяснить это поражение. На мой взгляд, мы были плохи во всем: и в атаке, и в защите, и в контроле мяча.

«Барса» провела отличный матч, превзошла нас во всех линиях. Поздравляю соперника», – сказал Начо.

Катастрофа Анчелотти или магия Хави? В класико было и то, и другое: игроки не поняли установок Карло, «Барса» доминировала двумя способами