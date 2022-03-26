Лапорта о 4:0 в класико: «Перес был удивлен. Он не ожидал такого, но был корректен, как и всегда»

Президент «Барселоны» рассказал об эмоциях после класико.

Каталонский клуб выиграл у на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

– Я получил удовольствие от игры. Я увидел, что мы гораздо лучше играем. Я не обращал внимания на счет. Я смотрел на игру.

– Задело ли это поражение Флорентино?

– Это неприятно, он тоже был удивлен, потому что не ожидал такого. «Реал» одержал отличную победу в Лиге чемпионов, и я могу представить, что они ждали большего.

Но они столкнулись с очень хорошо подготовленной «Барсой». Хави прекрасно работает. Я вижу, что команда очень хорошо готова физически, ведь в четверг мы играли в Стамбуле.

Признаков усталости не было. Напротив, когда Хави видит, что силы у игроков заканчиваются, он немедленно делает замены, и это позволяет поддерживать уровень.

Мы их немного удивили, но Перес был корректен, как и всегда. Мы знаем, что иногда такое случается, – сказал .