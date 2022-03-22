Последние четыре победы «Реала» в ЛЧ пришлись на сезоны, когда «Барса» забивала 3+ гола на «Бернабеу». В воскресенье было 0:4

«Реал» выигрывал Лигу чемпионов в сезоны, когда много пропускал от «Барселоны» дома.

Последние четыре победы мадридского клуба в Лиге чемпионов пришлись на сезоны, когда забивала три и более мяча на «Сантьяго Бернабеу».

В сезоне-2013/14 каталонцы выиграли в гостях у «Реала» со счетом 4:3. В сезоне-2015/16 мадридский клуб проиграл 0:4, в сезоне-2016/17 – 2:3, а в сезоне-2017/18 «Барса» победила на «Бернабеу» со счетом 3:0.

Напомним, в воскресенье разгромно проиграл «Барсе» дома (0:4) в рамках 29-го тура .

Мадридский клуб в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет против .