Стоичков о класико: «Хави превзошел Анчелотти во всем. «Барса» играла на «Бернабеу» как дома, совершенный матч»

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Христо Стоичков прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Реалом» (4:0).

«Хави достучался до игроков. Они играли на «Бернабеу» как дома. Педри отбирал мяч чаще, чем четверка хавбеков «Реала». Атакующая тройка очень хорошо поработала.

Эта игра запомнится надолго, во всех аспектах совершенный матч. Хави превзошел Анчелотти во всем – в плане физической подготовки, в тактике, в психологии.

Я видел разминку команд, у игроков был совершенно разный настрой. Одни были сосредоточены, другие смеялись и шутили», – сказал бывший игрок «Барселоны» в эфире Onda Cero.

Катастрофа Анчелотти или магия Хави? В класико было и то, и другое: игроки не поняли установок Карло, «Барса» доминировала двумя способами

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