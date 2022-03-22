Стоичков о класико: «Хави превзошел Анчелотти во всем. «Барса» играла на «Бернабеу» как дома, совершенный матч»

прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Реалом» (4:0).

«Хави достучался до игроков. Они играли на «Бернабеу» как дома. Педри отбирал мяч чаще, чем четверка хавбеков . Атакующая тройка очень хорошо поработала.

Эта игра запомнится надолго, во всех аспектах совершенный матч. Хави превзошел Анчелотти во всем – в плане физической подготовки, в тактике, в психологии.

Я видел разминку команд, у игроков был совершенно разный настрой. Одни были сосредоточены, другие смеялись и шутили», – сказал бывший игрок «Барселоны» в эфире Onda Cero.

Катастрофа Анчелотти или магия Хави? В класико было и то, и другое: игроки не поняли установок Карло, «Барса» доминировала двумя способами