Неймар подколол Каземиро из-за 0:4 от «Барсы»: «Реалу» забили четыре, а ты все равно в сборной»

Неймар подколол Каземиро из-за 0:4 от «Барселоны» в недавнем класико.

20 марта был разгромлен каталонцами на «Сантьяго Бернабеу» в матче 29-го тура .

Как пишет Mundo Deportivo, диалог на эту тему между игроками сборной Бразилии произошел во время командного обеда.

Неймар: «Как насчет 0:4?»

(очень сердито): «Теперь мы в сборной, не говори мне об этом!»

Неймар (недовольный таким ответом): «Вам забили четыре, а ты все равно в сборной».

Отметим, что выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 годы. Каземиро играет за «Реал» с 2015 года.