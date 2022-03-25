Неймар подколол Каземиро из-за 0:4 от «Барсы»: «Реалу» забили четыре, а ты все равно в сборной»

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Неймар подколол Каземиро из-за 0:4 от «Барселоны» в недавнем класико.

20 марта «Реал» был разгромлен каталонцами на «Сантьяго Бернабеу» в матче 29-го тура Ла Лиги

Как пишет Mundo Deportivo, диалог на эту тему между игроками сборной Бразилии произошел во время командного обеда. 

Неймар: «Как насчет 0:4?»

Каземиро (очень сердито): «Теперь мы в сборной, не говори мне об этом!»

Неймар (недовольный таким ответом): «Вам забили четыре, а ты все равно в сборной».

Отметим, что Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 годы. Каземиро играет за «Реал» с 2015 года. 

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