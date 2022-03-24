«Неймар – в тройке лучших игроков мира. Он еще может претендовать на «Золотой мяч». Кафу о форварде «ПСЖ»

считает, что еще может выиграть .

«Ужасно видеть его в таком состоянии, ведь это прекрасный игрок, который, по моему мнению, все еще может претендовать на «Золотой мяч». Он по-прежнему в тройке лучших игроков мира».

О неудачах Бразилии на ЧМ-2014 и ЧМ-2018 с Неймаром в составе

«Вы не должны забывать о том, какое огромное давление лежит на его плечах с юных лет. На его игру люди хотят смотреть снова и снова. Я люблю футбол, и я хочу смотреть на игру Неймара постоянно.

Наступил момент, когда он играет чуть хуже, когда есть физические проблемы. Причина в усталости. И это совершенно логично.

Неймар еще ребенок. Я надеюсь, что он будет играть еще долго. Но не знаю, как все будет на самом деле, ведь к этому возрасту он провел уже так много матчей.

Очевидно, этот день [когда Неймар закончит карьеру] не за горами. Мне будет грустно, когда это произойдет», – сказал двукратный чемпион мира в составе сборной .