Пети о Неймаре: «Главная ошибка «ПСЖ» – продлить с ним контракт. Он в застое, уход принес бы всем облегчение»

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Эммануэль Пети недоволен состоянием форварда «ПСЖ» Неймара.

«Неймар в застое уже два года. Он уже не пытается обыгрывать соперников один на один. Но при такой зарплате и столь длительном контракте от него будет крайне тяжело избавиться, тем более до ЧМ-2022 будет оставаться несколько месяцев.

Главная ошибка «ПСЖ» – заключить новый контракт с Неймаром. Как можно было продлить его сразу на четыре года, когда Неймар вообще не помогал команде? Если бы не та сделка, в этом сезоне он бы уже становился свободным агентом. И обеим сторонам его уход принес бы облегчение», – сказал бывший полузащитник сборной Франции RMC Sport.

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