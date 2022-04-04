Неймар: «Финал ЛЧ был целью «ПСЖ». Фанатам сложно принять вылет, а нам – еще труднее»

заявил, что «ПСЖ» собирался выйти в финал .

– «ПСЖ» провел очень хорошую игру (речь о победе над со счетом 5:1 – Sports.ru), и лично вы – тоже, да?

– Да, я очень рад этой победе. Команда должна набирать очки. Мы знаем, что чемпионат Франции – это очень сложный турнир. Нужно продолжать побеждать и показывать, что мы хотим взять 10-й чемпионский титул.

– Команда прошла через сложный период после вылета из Лиги чемпионов. Вы справились с этим?

– Мы не любим проигрывать. Поражения – это очень тяжело. Это произошло в Мадриде, но мы должны двигаться дальше.

Нам очень больно, потому что целью «ПСЖ» был выход в финал. К сожалению, мы вылетели гораздо раньше. Болельщикам сложно принять это поражение, эту ошибку, допущенную командой. Но вы должны знать, что нам еще труднее сделать это, – сказал форвард .