Фабио Капелло: «Итальянский футбол далеко позади других. Мяч двигается медленно, судьи слишком часто свистят»

высказался о кризисе в итальянском футболе.

Сборная Италии не вышла на второй подряд чемпионат мира, а в 1/4 финала Лиги чемпионов нет итальянских клубов.

– Итальянский футбол далеко позади других.

Мяч двигается медленно, судьи слишком часто свистят. Они слишком часто останавливают игру. Каждый стык – это фол, поэтому нет интенсивности.

Самая большая проблема – лучшие игроки мира больше не приезжают в Италию. Вы ничему не научитесь, если не будете играть против лучших. Нам нужны стадионы и инфраструктура.

– Значит ли это, что итальянский футбол не вернется на вершину еще пять-шесть лет?

– Даже восемь. В Италии в футбол все вмешиваются. Политики, местные ассоциации и так далее.

Что касается молодежного сектора, то люди, отвечающие за это, должны поехать в Испанию – там работают над техникой, а не над тактикой, – сказал бывший главный тренер «Милана», «Ювентуса» и сборных Англии и России.

В Италии задумались о лимите – таланты тухнут в молодежках. Виноваты тренеры Серии А, махинации и фиксация на тактике