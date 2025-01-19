Энрике о камбэке с «Лансом»: «До перерыва «ПСЖ» не хватало темпа, и мы поняли, что нужно больше глубины в атаке»
Луис Энрике оценил волевую победу «ПСЖ» над «Лансом» (2:1) в Лиге 1.
«Матч был очень сложным и прошел в упорной борьбе. Все игры тяжелые, трудно атаковать соперника, который так хорошо обороняется, показывая характер и агрессивность.
Мы хорошо начали, контролировали игру, но во второй половине первого тайма появились проблемы – «Ланс» стал действовать опаснее в атаке.
Во втором тайме мы выглядели лучше и создали больше моментов. До перерыва нам не хватало темпа, и мы поняли, что нужно больше глубины в атаке», – сказал тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BeIN Sports
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