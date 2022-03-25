Фабио Капелло: «Италия – страна паса вратарю. Мы 15 лет повторяли за Гвардиолой, но нам недостает техники. Надо ориентироваться на стиль Клоппа»

отреагировал на поражение Италии от Северной Македонии в стыках ЧМ-2022.

«Итальянский футбол 15 лет повторял за Гвардиолой. Ни вертикальных передач, ни физической силы, ни привычки вступать в единоборства.

Нужно ориентироваться на стиль . В Италии так поступает только «Аталанта» – и взгляните на ее результаты. Что-то подобное пытается [в «Фиорентине»] делать , из в некоторых аспектах предлагает даже больше, чем Клопп. Надо следовать немецкой модели, нам недостает техники для подражания испанцам.

В Европе играют быстро, мы к такому не привыкли. Да, нам не хватает молодых итальянских игроков, но сама игровая идея неверная. Мы страна паса вратарю.

Осимхен, Лукаку и Абрахам были просто обычными форвардами в других странах, а у нас превратились в игроков чемпионского уровня.

Порой читаю статистические данные и вижу, что игрок отдал 45 передач. Хорошо, но сколько из них были полезными, обостряющими?» – сказал бывший главный тренер сборной России в эфире Sky Sport Italia.