Сарри об итальянском футболе: «Мы отстаем на 30-35 лет. Когда смотришь матч Бундеслиги и переключаешь на Серию А, думаешь: «Куда я попал, черт возьми?»

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Маурицио Сарри считает, что итальянский футбол отстал на десятки лет.

Тренер «Лацио» высказался об этом, комментируя невыход сборной Италии на ЧМ-2022, а также критику форварда сборной и римского клуба Чиро Иммобиле.

«Я говорил с Иммобиле и сказал ему, что думаю об этом. Он становится козлом отпущения сборной. Я знаю, что сделал бы на его месте, посмотрим, что он решит.

Я слышал разные глупости об итальянском футболе. У Италии 35 ударов в матче с Северной Македонией, но она пропустила гол после двух ударов в створ.

Здесь, в Италии, мы отстаем от остальных на 30-35 лет, но никто не говорит об инфраструктуре и тренировочных базах. Когда я жалуюсь на состояние полей, говорят, что я ною.

Когда смотришь матч Бундеслиги и переключаешь на Серию А, думаешь: «Куда я попал, черт возьми?» – заявил Сарри.

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