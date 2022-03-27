Антонио Кассано: «У Италии посредственная сборная, Серия А – отстой. Манчини сотворил чудо на Евро»

раскритиковал итальянский футбол после вылета сборной от Северной Македонии (0:1).

«Манчини мне не друг, но я уважаю его за то, что он делает. Всякие дураки уже начали выкрикивать имена [ему на замену].

Этим дуракам нужно понять, что у Италии посредственная сборная. Сколько раз я говорил об этом в последние годы? У Иммобиле 180 голов в чемпионате Италии, а за сборную он мяч принять не может.

Манчини летом [во время победного Евро] сотворил чудо. И он должен уйти в отставку? Всех этих журналистов и бывших игроков-телеэкспертов нужно уволить.

Серия А – отстой. Забиваешь в трех матчах и уже попадаешь в сборную. У меня нет проблем с Иммобиле, его нужно защищать, но нужно осознавать планку. Он никогда не решал в матчах сборной, в чем тогда винить Манчини?» – заявил бывший игрок сборной Италии и «Реала» в эфире ​​Bobo TV на твиче.

«Евро-2020 – самая большая радость, сейчас – самое большое разочарование». Италия – о провале в стыках ЧМ