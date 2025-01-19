Агент о травме Головина: «Нога в норме, Саша готовится к матчу с «Астон Виллой»

Агент Александра Головина рассказал о его состоянии после травмы.

В пятницу хавбек «Монако» вышел на замену в матче Лиги 1 с «Монпелье» (1:2) на 81-й минуте.

— Саша в нормальном состоянии. Самое главное, что нога в норме. Сколько времени он провел на поле, не так важно, потому что он провел первую игру после перерыва. Сейчас уже готовится к следующему матчу Лиги чемпионов против «Астон Виллы».

— Готов он провести полный матч?

— Это решать тренерскому штабу. Раз он сыграл вчера, то по здоровью готов играть, – сказал Александр Клюев.

Матч 7-го тура Лиги чемпионов «Монако» – «Астон Вилла» пройдет 21 января.