Агент о травме Головина: «Нога в норме, Саша готовится к матчу с «Астон Виллой»
Агент Александра Головина рассказал о его состоянии после травмы.
В пятницу хавбек «Монако» вышел на замену в матче Лиги 1 с «Монпелье» (1:2) на 81-й минуте.
— Саша в нормальном состоянии. Самое главное, что нога в норме. Сколько времени он провел на поле, не так важно, потому что он провел первую игру после перерыва. Сейчас уже готовится к следующему матчу Лиги чемпионов против «Астон Виллы».
— Готов он провести полный матч?
— Это решать тренерскому штабу. Раз он сыграл вчера, то по здоровью готов играть, – сказал Александр Клюев.
Матч 7-го тура Лиги чемпионов «Монако» – «Астон Вилла» пройдет 21 января.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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