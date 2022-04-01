Юран о победе над «Рубином»: «Валидольный матч, рубец в сердечке добавился. Парни слушают меня, выполняют, выжимают из себя все»

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Сергей Юран рассказал о победе «Химок» над «Рубином» (3:2) в матче РПЛ.

«Матч был валидольный. Добавился рубец в сердечке. Парни молодцы. Они слушают меня и выполняют.

Скованность была, поправки сделали в перерыве, сработали замены. Самое главное – они выжимают из себя все. Было видно, насколько тяжело. Футбол – это тяжелый вид спорта.

Если мы не будем выжимать по максимуму, лучше не выходить. Сложнее было, потому что парни доказывали.

Игра получился хорошей для болельщиков, триллер такой», – сказал главный тренер «Химок».

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