Юран о победе над «Рубином»: «Валидольный матч, рубец в сердечке добавился. Парни слушают меня, выполняют, выжимают из себя все»

рассказал о победе «Химок» над (3:2) в матче .

«Матч был валидольный. Добавился рубец в сердечке. Парни молодцы. Они слушают меня и выполняют.

Скованность была, поправки сделали в перерыве, сработали замены. Самое главное – они выжимают из себя все. Было видно, насколько тяжело. Футбол – это тяжелый вид спорта.

Если мы не будем выжимать по максимуму, лучше не выходить. Сложнее было, потому что парни доказывали.

Игра получился хорошей для болельщиков, триллер такой», – сказал главный тренер «Химок».