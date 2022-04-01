Сергей Юран: «Может, и лучше, что легионеры уехали. В стране 150 миллионов. Будет больше шансов у российских игроков»

не переживает из-за отъезда легионеров из .

«Сейчас есть психологический подъем. Легионеры... Я был сторонником качественных легионеров в РПЛ. Сейчас они уехали, но паники нет. Есть шанс у наших парней.

Может быть, допущу такое выражение – может, и лучше, что они уехали. Зато будем больше внимание обращаться на своих. В стране 150 миллионов. Будет больше шансов у российских игроков. А их очень много. Они должны иметь шанс.

Григалава может уехать? Он 10 лет поиграл в России. Нет у него таких мыслей. Думаю, и не появится. Пока он здесь и играет», – сказал тренер «Химок».