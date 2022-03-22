Юран о мотивации аутсайдеров при отмене вылета из РПЛ: «Бонусы никто не отменял. Только дилетанты говорят, что футболисты бросят играть»

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможном моратории на вылет в Олимп-ФНЛ.

«Что касается мотивации для команд из нижней части таблицы в случае принятия моратория, то премиальные и бонусы никто не отменял. За положение в таблице также полагаются премии.

Никто из тренеров не захочет заканчивать чемпионат на последнем месте. Плюс болельщиков не хочется огорчать. Мотивация, поверьте, будет.

Только дилетанты могут говорить, что футболисты бросят играть. Спортивная составляющая никуда не денется», — сказал Юран.

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