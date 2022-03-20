Юран об отъезде легионеров из «Химок»: «У нас практически сломан хребет. Мы не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА»

высказался об отъезде легионеров из «Химок».

– Была тяжелая игра, потому что две команды решают задачу сохранения прописки в РПЛ. Вчера на теории разбирали , за счет чего мы должны были не допустить неудачного результата. Неудачный – это даже не ничейный. В нашем положении нужно максимально играть на победу. Необходимо было увозить три очка. Парни – молодцы, сейчас я в раздевалке им это сказал. Они большие молодцы – слышат и выполняют установку. Сегодня я увидел хороший коллектив на поле. Мы доигрывали до конца каждый момент, поэтому и нашли эпизод в концовке и заставили команду соперника ошибиться. Приятно, что сыграли на ноль, потому что мы стартовали в двух играх с трех пропущенных мячей. С «Сочи» не пропустили, также и в этой игре.

Я доволен. Три очка – это хорошо. Нужно будет все проанализировать и забыть этот результат. Впереди важные игры. Много разговоров о расширении, но мы должны решить свою задачу и, как минимум, подняться в зону переходных игр.

Да есть большие проблемы, связанные с отъездом иностранцев и отсутствием ключевых футболистов. Мы оказались в сложной ситуации, потому что мы не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У нас нет большой скамейки. Иностранцы, которых мы приглашали – это были точечные усиления. Сейчас у нас практически сломан хребет.

До этой игры нас покинул центральный защитник . Также покинули клуб центральный нападающий Зе и основной опорник Дагерстоль. Будет сложно. Я это сказал и парням. В нашей команде все бойцы, будут сражаться и биться в каждой игре. Сегодня они – молодцы.

– Ваши футболисты могут и посмелее действовать. Сегодня повезло, вы наработали на этот гол, но «Урал» позволял играть.

– Накануне наигрывалась вообще другая схема. С отъездом Бруно пришлось в самолете перестраивать схему и вынужденно ставить игроков не на свои позиции. Понятно, что можно играть смелее, но сегодня на поле я увидел смелых парней. Есть определенные моменты, которые влияют на нас. Давит и турнирная таблица. Тем более, мы все-таки играли с «Уралом» – в гостях. Нужно было действовать сдержаннее. Мы анализировали – соперник очень неплохо играет на быстрых атаках, и сегодня мы допустили 2-3 такие ситуации. В перерыве сделали поправки, чтобы не облегчать соперникам игру. Самое главное, у нас не было боязни и спонтанных действий. Да, сзади действовали проще, но в атаке мы хорошо разыгрывали свои моменты, – сказал тренер «Химок».

Доллар – 26, Павлюченко помчал в Англию, Пеп дебютировал в «Барсе» – таким был мир, когда «Химки» Юрана прошлый раз выигрывали в РПЛ