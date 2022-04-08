Моуринью про 1:2 с «Буде-Глимт»: «Они забили после стандарта и рикошета, первый гол был нелепым. Верю, что в ответном матче будут хорошие судьи»

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Жозе Моуринью подвел итоги матча против «Буде-Глимт».

«Рома» потерпела поражение в первой игре 1/4 финала Лиги конференций со счетом 1:2.

«Они забили два гола после стандарта и рикошета. Мы тоже много забиваем со стандартов, но такие голы хорошо забивать, а не пропускать. Первый гол был нелепым.

Честно говоря, больше всего меня беспокоит травма Манчини. Это вызывает беспокойство, это вызвано игрой на пластиковом газоне.

Мы проиграли со счетом 1:2, нам предстоит сыграть ответный матч на «Олимпико» перед нашими болельщиками, и я без проблем могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал.

Я полностью верю в своих игроков, в стадион, в поддержку наших болельщиков. Очевидно, что «Буде-Глимт» – сильная команда, но я также верю, что в ответном матче будут хороший судья и ассистент. 

Когда мы играли в Риме против них, у нас было два чистых пенальти, которые судья не увидел, а сегодня были две атаки, в которых зафиксировали офсайд. Первый тайм завершился нелепой ситуацией, когда офсайд был зафиксирован после вбрасывания, что показывает уровень судей», – сказал главный тренер «Ромы» Sky Sport Italia.

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