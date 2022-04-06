«Рома» хочет купить форварда «Буде-Глимт» Сольбаккена. Он забил римлянам 3 гола в Лиге конференций

«Роме» интересен нападающий сборной Норвегии Ола Сольбаккен.

23-летний форвард, выступающий за «Буде-Глимт», в этом сезоне забил три гола в ворота римской команды в Лиге конференций.

Команды встречались друг с другом на групповом этапе. Дома «Буде-Глимт» разгромил «Рому» со счетом 6:1, Сольбаккен в этой игре сделал дубль. В ответном матче в Италии (2:2) он отметился еще одним забитым мячом.

Боссов «Ромы» впечатлила игра молодого футболиста, который в конце этого года станет свободным агентом. Ожидается, что летом за него предложат примерно пять миллионов евро.

Отметим, что и вновь встретятся в Лиге конференций на стадии 1/4 финала. Первый матч состоится 7 апреля, ответный – 14-го.