Жозе Моуринью: «По дороге на матч я общаюсь с Богом и прошу о помощи, если у Него есть время. Но если выбор между игрой и благополучием любимых, я всегда за второе»

Главный тренер «Ромы» высказался насчет религии и веры.

«Несколько месяцев назад я провел свой 1000-й матч в качестве тренера.

Несомненно, футбол – это не вся моя жизнь, хотя люди думают так. Это существенная часть, но есть и кое-что еще – намного более важное, чем футбол.

С величайшим смирением я представляю наши отношения с Ним как почти дружеские, мы с Ним чуть ли не на «ты».

В путешествии на матч – я имею в виду выход из отеля, поездку на автобусе, посещение раздевалки, выход на поле – всякий раз много духовного. Это не рутина. Это нечто очень красивое. С того дня, когда я перестану тренировать, больше всего мне будет не хватать именно этой духовности. Я впервые говорю об этом: по пути на матч я разговариваю с Ним.

И я всегда в разговоре с ним прихожу к тому, что моя семья важнее всего происходящего. Я прошу помочь мне, если у Него есть время, но если выбор стоит между этой игрой и благополучием людей, которых я люблю, я всегда за второе», – сказал Моуринью L’Osservatore Romano.