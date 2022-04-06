Жозе Моуринью: «Я изменился. Много лет хотел побеждать ради себя, а сейчас – ради игроков, которые никогда не выигрывали»

рассказал, что изменился как личность.

«Я понимаю, что изменился как человек, когда думаю о том факте, что много лет хотел побеждать ради себя, а сейчас я переживаю такой момент, когда я так же сильно или даже сильнее хочу продолжать побеждать, но не ради себя, а ради игроков, которые никогда не выигрывали, я хочу помочь им...

Я намного больше думаю об обычном болельщике, который улыбается, потому что его команда выиграла, о том, что его неделя станет лучше благодаря тому, что его команда выиграла.

У меня остается соревновательный дух, я хочу продолжать побеждать так же сильно или даже сильнее, чем раньше, но раньше я концентрировался на себе», – сказал главный тренер «Ромы».