Анчелотти о 3:1 с «Челси»: «Реал» контролировал игру, Бензема был великолепен. У нас преимущество, но это победители ЛЧ»

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Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Челси» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Мы уверенно контролировали игру, опасно контратаковали. Хороший вечер, но мы лишь на середине пути.

Мы продемонстрировали организованность, а Бензема сыграл великолепно. Мы находили свободные зоны между линиями.

У нас есть преимущество, но игра во вторник будет другой. Все-таки это действующие победители Лиги чемпионов», – сказал главный тренер «Реала» BT Sport.

Бензема впервые забил 40+ голов за сезон: 37 за «Реал» и 5 за сборную Франции

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