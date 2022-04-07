Анчелотти о 3:1 с «Челси»: «Реал» контролировал игру, Бензема был великолепен. У нас преимущество, но это победители ЛЧ»

Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Челси» (3:1) в Лиге чемпионов.
«Мы уверенно контролировали игру, опасно контратаковали. Хороший вечер, но мы лишь на середине пути.
Мы продемонстрировали организованность, а Бензема сыграл великолепно. Мы находили свободные зоны между линиями.
У нас есть преимущество, но игра во вторник будет другой. Все-таки это действующие победители Лиги чемпионов», – сказал главный тренер «Реала» BT Sport.
Бензема впервые забил 40+ голов за сезон: 37 за «Реал» и 5 за сборную Франции