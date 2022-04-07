Куртуа после 3:1 с «Челси»: «Нельзя думать, что дело сделано. Так устроен футбол: они могут вернуться, если забьют быстрый гол»

рассказал о победе над «Челси» (3:1) в матче .

«Хорошая победа на стадионе, на котором всегда сложно играть.

Мы хорошо провели начало матча против команды, играющей очень интенсивно. Мы создавали моменты – попали в перекладину, затем забили дважды, потом еще не забили в двух ситуациях.

Жаль было пропустить гол , поскольку мне удалось задеть мяч, но не так хорошо, чтобы остановить его. А второй тайм мы начали с забитого мяча.

Мы играли в свой футбол, хотели держать мяч, чтобы они высоко прессинговали нас. У нас была уверенность в нашем футболе, чтобы проходить их прессинг, и таким образом мы создавать опасность.

Нельзя думать, что дело сделано. Так устроен футбол: они могут вернуться в игру, если забьют быстрый гол. Мы должны сыграть в наш футбол при такой же поддержке болельщиков, как это было против «ПСЖ», – заявил вратарь испанского клуба.

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