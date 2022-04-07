Сакки об «Атлетико» против «Ман Сити»: «Что это вообще за футбол? Он не радует даже в случае победы, это катеначчо из 60-х»

раскритиковал стиль, в котором играет «Атлетико».

По статистике УЕФА, испанский клуб ни разу не пробил по воротам (0:1) в первом матче 1/4 финала .

«Это катеначчо из 60-х, старая идея: что это вообще за футбол? Он не радует даже в случае победы. Ты выигрываешь, не заслуживая этого, только благодаря хитрости.

Мне это не нравится. Удивляет, что испанцы, привыкшие к красивому футболу, принимают это. У Симеоне есть моральные ценности, это лидер, но он должен работать лучше и больше верить в себя. Только тот, кто делает это, не становясь самодовольным, может стать лучше.

Такой стиль игры утомляет публику, которая хочет красоты и эмоций. Гуллит спрашивал меня, почему мы не навешиваем и не пытаемся забивать головой. Я ответил: «Нет, если мы случайно забьем после навеса, то будем постоянно играть так».

На Евро-2000 на матч Нидерландов с Италией пришел Пеле. Итальянцы выиграли, просидев весь матч в обороне. Тогда Пеле сказал мне: «Жаль, у них хорошие игроки, но они не знают, как играть в футбол». В этом случае «Атлетико» делал то же самое: оборона, оборона и оборона», – сказал экс-тренер «Милана» для La Gazzetta dello Sport.

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